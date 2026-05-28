Nicholas Galitzine dice no a la peluca para ser He-Man

Nicholas Galitzine no usó peluca para interpretar a He-Man en la película de acción real Masters of the Universe; en su lugar, el actor se tiñó el cabello de rubio y se lo dejó crecer para lucir la icónica melena del héroe de Eternia de forma completamente natural.

Con todo y que la opción de usar pelucula era la más viable, para igualar el look del personaje de acción, el actor y el equipo creativo encontraron la forma ideal para que el cabello fuera acorde a esta generación y no motivo de memes.

Apenas dos días después de ser seleccionado oficialmente para el papel, Galitzine acudió a cambiar su tono castaño natural por el rubio platino. Reveló que el proceso fue complicado porque su cabello tiene pigmentos rojizos, lo que provocó que inicialmente quedara de un tono naranja antes de lograr el color correcto.

Para dar vida tanto al Príncipe Adam como a He-Man, el actor se dejó crecer el cabello hasta lograr la melena tipo "bob" característica de la franquicia.

Además de comprometerse con su propio cabello para evitar las pelucas, Galitzine se sometió a un riguroso entrenamiento físico diario y a una dieta de 4,000 calorías diarias durante meses para aumentar drásticamente su masa muscular.

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