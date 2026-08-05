Henry Cavill confirma serie live-action de Warhammer 40,000

El actor trabajará con Mike Flanagan en la adaptación y también prepara un spin-off animado sobre la Guardia de la Muerte

A través de sus redes sociales, el actor Henry Cavill sí participará en una serie live-action basada en el videojuego Warhammer 40,000, que se acompañará de un spin-off animado.

El cineasta Mike Flanagan escribió la serie de acción real de Warhammer.

"Ya comenzamos a trabajar con él en el aspecto creativo y estamos haciendo avances considerables en la historia", adelantó Cavill.

El CEO de Games Workshop, Kevin Rountree, mencionó la participación de Flanagan durante la presentación del informe financiero anual de la compañía, confirmando que los primeros esbozos del proyecto ya están en marcha.

Rountree también aseguró que Cavill sigue involucrado directamente en el desarrollo y que United Artists se ha unido al proyecto.

"Algunos me han preguntado si seguiré interpretando el papel principal en la serie de acción real: ¡les aseguro que sí! Sin embargo, quién será mi personaje seguirá siendo un secreto por ahora", dijo Cavill.

El actor además confirmó que se prepara un spin-off animado de este universo, similar al visto en la serie antológica Secret Level.

El proyecto girará en torno a la Guardia de la Muerte, un capítulo secreto sobre veteranos Marines Espaciales encargados de neutralizar las amenazas alienígenas contra el Imperio.