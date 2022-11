Preparan boicot por salida de Henry Cavill de The Witcher

Los fanáticos no se han mostrado nada contentos con la salida del actor y su remplazo a manos de Liam Hemsworth, así que lanzan petición para cancelar serie.

Luego de que se anunciara la salida de Henry Cavill de la serie de Netflix “The Witcher”, se dio a conocer que el actor que se quedaría con el papel de “Geralt de Rivia” sería Liam Hemsworth, conocido mundialmente por su papel de ‘Gale’ en “Los Juegos del Hambre”.



El protagonista de esta historia, basada en una serie de cuentos y novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski es un cazador de mounstros, que posee habilidades sobrenaturales y mágicas; en un mundo oscuro y retorcido. Dicho personaje recibió una magistral interpretación por parte de Cavill, pues el actor intentó ser lo más fiel al personaje; resultado que dio frutos ya que se ganó el respeto y cariño del público.



Ante la noticia de su salida, los fanáticos no ocultaron su descontento en redes sociales, explicando que la adaptación de Netflix ha ido decayendo temporada tras temporada, pero que lo único que la salvaba era la presencia de Cavill; ahora sin él, el público no da muy buenos pronósticos para la producción.

henry cavill anunció que deja the witcher y que el papel se queda para liam hemsworth 💀💀 mamita como me vas a poner al varón más insulso y sin personalidad de todo hollywood cuando tuviste a henry cavill — victoria🕰⚢ (@vcoffeeaddict) October 29, 2022







Es por ello que en redes sociales se ha creado una campaña para solicitar a Netflix la cancelación de la serie, ya que sin Henry no tendría sentido que el personaje continuara; aunado a que la presencia de Hemsworth no hace ilusión al público, pues explican que no tendrá el mismo carisma que caracterizaba a el actor de “Superman”.

Después de la tercera temporada van a cancelar The Witcher https://t.co/u6ezA8kUft — Isabella | Arlette nation (@Isabellaxbooks) October 29, 2022





Netflix TODO lo hace mal. Cancela #FateTheWinxSaga después de como se quedó el final de la 2ª temporada. Y sigues adelante con The Witcher, que después de su 3ª temporada NO va a tener a su actor protagonista. Que esa serie SI la deberían cancelar. Todo mal, todo todo maaaaaal. — Monica Bloodhawk (@MoniNefilim) November 1, 2022







El boicot a la serie y a la plataforma es inminente; no se lee ningún comentario favorable por parte de los seguidores de esta historia.

Lo peor de la notícia de #TheWitcher es que Liam Hemsworth no pega ni con cola. Es que no hay ni una sola película suya que me guste de él. Ni caracterizado promete. Si The Witcher ya estaba siendo mediocre, sin Henry Cavill se cancela seguro... pic.twitter.com/qX0kY4KL6m — Maestro Ciego #Houseofthedragon #ChainsawMan (@Maestro_Ciego) October 29, 2022