Hospitalizan a Roberto Carlos por cirugía de vesícula

El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado para someterse a una cirugía de vesícula previamente programada, informó su equipo mediante un comunicado

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El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado para someterse a una cirugía de vesícula previamente programada, informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia generó preocupación entre miles de seguidores del intérprete de éxitos como "Lady Laura", "Amada amante" y "Detalles", quien a sus 85 años continúa siendo una de las figuras más importantes de la música romántica en América Latina.

Confirman intervención quirúrgica

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial en el que se explicó que el procedimiento médico ya estaba contemplado y formaba parte de una atención preventiva.

De acuerdo con el mensaje, la operación se realizó mediante laparoscopia, una técnica mínimamente invasiva que suele permitir una recuperación más rápida para los pacientes.

"Le informamos que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía de la vesícula mediante laparoscopia por video, previamente programada", informó su equipo.

El comunicado también destacó que el cantante se encontraba tranquilo antes de la intervención y siguiendo todas las recomendaciones de los especialistas.

"Roberto Carlos está tranquilo y sigue todas las instrucciones médicas".

Uno de los aspectos que más tranquilizó a sus seguidores fue la confirmación de que la cirugía no obligará a cancelar las presentaciones que el artista tiene programadas.

Según la información oficial, los médicos prevén una recuperación rápida, por lo que no será necesario modificar su agenda de trabajo.

"La recuperación es rápida, sin interferir con el horario de espectáculos ya programado".

Hasta el momento no se han reportado complicaciones derivadas del procedimiento ni cambios en los compromisos profesionales del cantante.