Deportes

Hospitalizan a Roberto Carlos tras cirugía por problema cardíaco

El exlateral del Real Madrid fue intervenido rapidamente por especialistas luego de realizarse un examen, el cual arrojó que sufría de un problema en el corazón

  • 31
  • Diciembre
    2025

El exjugador Roberto Carlos fue ingresado este miércoles a un centro sanitario de Sao Paulo tras ser intervenido por un problema cardiaco durante sus vacaciones en Brasil.

El exlateral del Real Madrid se encuentra fuera de peligro, sin embargo, continuará en observación durante las próximas 48 horas para monitorear su estado de salud, según EFE.

Roberto-Carlos.jpg

El lateral de 52 años, es considerado uno de los mejores de la historia del fútbol, y cuenta con diversas hazañas como el ser Campeón del Mundo con la Selección de Brasil en 2002, así como el lograr dos Copas Américas y una Copa Confederaciones.

Roberto-Carlos.jpg

¿Cómo se percataron de su problema?

El exdelantero fue a realizarse pruebas por un trombo en la pierna y descubrieron que algo no estaba funcionando correctamente en su corazón, por lo que decidieron intervenirlo.

Última aparición: Sorteo del Mundial 2026

El Sorteo del Mundial 2026 fue uno de los eventos más esperados del fútbol en este año, donde se congregaron grandes estrellas del deporte, incluyendo al exlateral merengue.

A través de redes sociales, Roberto Carlos calificó dicho sorteo como uno de los más significativos de la historia.

"Ayer fue un día increíble. Participa en el sorteo del próximo mundial que seguramente será inolvidable.
¡HA COMENZADO! ¡Vamos, Brasil! 🇧🇷"

En este evento se contó con la asistencia de estrellas como Ronaldo, Kaká, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Xavi Hernández, Iker Casillas, Francesco Totti, Radamel Falcao.

Roberto-Carlos-Kaka.jpg

Así como estrellas de otras ligas como el basquetbolista Shaquille O'Neal, o el exquarterback de los Patriots New England, Tom Brady.

Shaq.jpg


Comentarios

