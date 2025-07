Inicia rodaje de 'El diablo viste a la Moda 2' con cast original

Estamos prácticamente a 11 meses del estreno de la secuela de "The Devil Wears Prada" ("El diablo viste a la moda"), la cual, de acuerdo con Century Studios, inició su rodaje este lunes con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

El estudio anunció el inicio de la producción mediante su cuenta de Instagram con un video en el que se escuchan las voces de las actrices y se muestra el icónico zapato rojo de tacón en forma de tridente sobre un fondo blanco, el mismo que protagonizó el cartel de la primera cinta, estrenada en 2006.

La cinta también contará con las actuaciones de Stanley Tucci y Kenneth Branagh. Este último se unirá al elenco como el esposo de Miranda Presley, el personaje de Streep.

The Devil Wears Prada 2. Now in production. 👠👠 pic.twitter.com/ecVle3oaB8