Andy Serkis confirmó el inicio de la producción de la nueva película de El Señor de los Anillos, que llegará a los cines en diciembre de 2027

Inicio / Escena / Inicia el rodaje de La caza de Gollum en Nueva Zelanda

Warner Bros. confirmó el inicio oficial de la producción de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, la nueva entrega ambientada en la Tierra Media que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

El rodaje comenzó en Nueva Zelanda y fue anunciado mediante un video compartido por la producción, en el que se muestra el primer día de trabajo. En las imágenes se escucha la preparación de la primera escena antes de dar la orden de iniciar la filmación con el tradicional "¡Acción!".

The hunt is on. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum has officially started production. Only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/AnDRFcnYSA — Warner Bros. (@warnerbros) July 14, 2026

Andy Serkis regresa a la Tierra Media

El actor y director Andy Serkis confirmó que la película ya se encuentra en proceso de filmación y expresó su entusiasmo por volver al universo creado por J.R.R. Tolkien junto a Peter Jackson.

Serkis también explicó que la producción utilizará inteligencia artificial únicamente para procesos de rejuvenecimiento digital de algunos personajes, aclarando que las escenas no serán generadas mediante esta tecnología.

Según detalló, el aprendizaje automático formará parte del trabajo de efectos visuales, mientras que el resto de la película será realizado con técnicas tradicionales de filmación.

"Cada toma se está elaborando de la manera tradicional. Una de las cosas que realmente quería hacer con esta película era recuperar las grandes técnicas cinematográficas, desde miniaturas hasta prótesis, y combinarlas con tecnología moderna", explicó Serkis.

Apuesta por efectos prácticos

El cineasta recordó que durante la trilogía original Peter Jackson desarrolló el sistema MASSIVE para dar movimientos individuales a miles de orcos, destacando que la innovación tecnológica siempre ha formado parte de la saga, pero sin sustituir el trabajo cinematográfico convencional.

En esta ocasión, la producción combinará miniaturas, prótesis y efectos prácticos con herramientas digitales para mantener la estética característica de la franquicia.

Reparto confirmado

La película contará con un elenco integrado por Ian McKellen, Jamie Dornan, Elijah Wood, Andy Serkis, Anya Taylor-Joy, Lee Pace, Kate Winslet y Leo Woodall.

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum tiene previsto estrenarse exclusivamente en salas de cine el 17 de diciembre de 2027, marcando el regreso de la saga a la pantalla grande con una nueva historia ambientada en la Tierra Media.