Jaden Smith se muda a París como director creativo

Jaden Smith, conocido por su estilo vanguardista, ha sido contratado como director creativo de la línea masculina por Christian Louboutin y se mudará a París

  • 17
  • Septiembre
    2025

Jaden Smith, conocido por su estilo vanguardista, ha sido contratado como director creativo de la línea masculina por Christian Louboutin y se mudará a París, según un informe.

En un extenso artículo en el que Louboutin y Smith confirmaron la noticia, Women's Wear Daily informó que el fundador de la marca de zapatos de suela roja continuará supervisando su división masculina, mientras que Smith, de 27 años, estará a cargo del lado creativo de los zapatos, artículos de piel y accesorios, además de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas.

Smith presentará sus primeros diseños en París en enero durante la semana de la moda para caballeros. Supervisará cuatro colecciones al año.

"Este es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión para estar a la altura de todo lo que Christian ha hecho por la casa, y también al asumir un papel tan serio", expresó el actor y rapero, quien es hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Louboutin, quien nació en París en 1964, afirmó que Smith era el único candidato para el puesto.

El nombramiento de Smith, dijo Louboutin, le dará espacio suficiente para hacer crecer su negocio de moda para damas. Espera aprovechar el poder estelar de Smith y sus casi 20 millones de seguidores en Instagram para revitalizar la categoría masculina. Esta representa el 24% del negocio, pero ha estado experimentando declive.

"Tiene una forma de ver las cosas, de digerirlas, de transformarlas, que realmente conecta con mi manera de funcionar", comentó Louboutin.

Se enviaron solicitudes de comentarios por correo electrónico a los representantes de Louboutin y Smith sin recibir respuesta el miércoles.


