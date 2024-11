James Van Der Beek revela que padece cáncer colorrectal

James Van Der Beek, quien ganó gran popularidad al protagonizar la serie Dawson's Creek, fue diagnosticado con cáncer colorrectal.

"Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien", dijo el actor, de 47 años.

A pesar de los desafíos de salud, continúa con sus compromisos laborales. Su próximo proyecto es la película Sidelined: The QB and Me, una producción original de la plataforma Tubi, que se estrenará el 29 de noviembre.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que se origina en el colon o en el recto, los cuales forman parte del sistema digestivo.

Este tipo de cáncer se desarrolla cuando las células en el revestimiento interno del colon o del recto comienzan a crecer de forma descontrolada, formando tumores que pueden ser benignos o malignos.

Comentarios