Jane’s Addiction cancela gira tras pelea entre integrantes

La banda de rock alternativo Jane’s Addiction canceló su gira tras una pelea en el escenario entre el vocalista Perry Farrell y el guitarrista Dave Navarro.

“La banda ha tomado la difícil decisión de tomarse un tiempo como grupo. Como tal, cancelarán el resto de la gira”, dijo la banda en un breve comunicado este lunes.

La medida se produce unos días después de que videos captaran a Farrell arremetiendo contra Navarro en un concierto el viernes en Boston, golpeando a Navarro con su hombro antes de golpear al guitarrista con su brazo derecho. Se ve a Navarro sosteniendo su brazo derecho para mantener alejado a Farrell antes de que Farrell sea arrastrado por otros en el escenario. El show terminó poco después y la banda se disculpó.

