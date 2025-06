Jannik Sinner colabora en el nuevo sencillo de Andrea Bocelli

El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, aparece en el nuevo sencillo de Andrea Bocelli, “Polvere e Gloria” ("Polvo y gloria"), que se lanzó este viernes.

La canción, que combina italiano e inglés, mezcla las voces de Bocelli con versos hablados por Sinner.

Es un tributo a la lucha y la belleza del viaje de la vida, y "la delgada línea que convierte el polvo en gloria".

Jannik Sinner featured on Andrea Bocelli's new song which is dropping tomorrow.



Iconic.



🇮🇹 pic.twitter.com/URgqqF5NtU