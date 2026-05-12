Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Australia_Shelton_se_cita_con_el_campeon_defensor_Sinner_en_semifinales_48ec11b8be
Deportes

Sinner iguala récord de Djokovic en Masters 1000

El número uno del mundo Jannik Sinner venció con autoridad a Andrea Pellegrino y se metió en cuartos del Masters 1000 de Roma

  • 12
  • Mayo
    2026

El número uno del mundo, Jannik Sinner, continúa haciendo historia al clasificarse a los cuartos de final del Abierto de Italia tras vencer 6-2, 6-3 a su compatriota Andrea Pellegrino.

Con este resultado, Sinner alcanzó su victoria número 31 consecutiva en torneos Masters 1000, igualando el récord establecido por Novak Djokovic en 2011.

El italiano no pierde un partido de Masters desde octubre pasado, cuando se retiró por calambres ante Tallon Griekspoor en Shanghái. Desde entonces, ha mantenido un nivel dominante que lo posiciona como el gran favorito en Roma.

“Si quieres ser un gran jugador tienes que jugar en todas las superficies… es la mente la que marca la diferencia”, afirmó.

Además, Sinner amplió su racha general a 26 victorias consecutivas y mantiene un impecable 19-0 frente a rivales italianos.

A un paso de otro hito

En caso de coronarse en Roma, Sinner se convertiría en el segundo tenista en la historia, después de Djokovic, en ganar los nueve torneos Masters 1000 del circuito.

El italiano también suma cinco títulos consecutivos en este nivel y, con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, su camino hacia el título luce despejado.

Su próximo rival será el ruso Andrey Rublev, quien avanzó tras remontar su encuentro.

La jornada dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación del alemán Alexander Zverev a manos del italiano Luciano Darderi, quien salvó cuatro puntos de partido antes de imponerse.

También destacó el joven español Rafael Jódar, de 19 años, quien se convirtió en el segundo adolescente, tras Rafael Nadal, en alcanzar los cuartos de final en Madrid y Roma en una misma temporada.

Por su parte, el noruego Casper Ruud avanzó con autoridad y enfrentará al ruso Karen Khachanov.

En el cuadro femenino, la rumana Sorana Cirstea, de 36 años, avanzó a semifinales tras vencer a Jelena Ostapenko.

Cirstea, quien previamente eliminó a la número uno Aryna Sabalenka, se convirtió en una de las semifinalistas de mayor edad en un torneo WTA 1000 sobre arcilla.

“Siempre dije que no hay fecha de caducidad para la ambición”, expresó la jugadora, quien planea retirarse al final de la temporada.

En tanto, la campeona defensora Jasmine Paolini se retiró del dobles por molestias físicas, cerrando una jornada intensa en el torneo romano.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_27_at_1_29_08_AM_23c02ad03d
Tigres solo ha ganado una serie de Liguilla ante Chivas
AP_26026497841893_945d2cdc04
Sinner avanza firme a cuartos y extiende racha en Australia
octavos_final_copa_del_rey_65f1677227
Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa del Rey
publicidad

Últimas Noticias

dd24e476_de88_47a0_b297_4bf76e23cab6_b70fae656b
UTC de Coahuila alista nueva carrera de semiconductores
afirma_que_prioridad_en_guerrero_es_pacificar_mediante_dialogo_4ffdaf7b5f
Prioridad en Guerrero es pacificar mediante el diálogo: Sheinbaum
never_bayern_e1a6f28d99
Reportan que Manuel Neuer renovará un año más con Bayern Múnich
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×