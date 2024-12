Jason Momoa interpretará a Lobo en 'Supergirl: Woman of Tomorrow'

La nueva era del Universo DC, bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran, va tomando forma, con el reciente anuncio de que el actor Jason Momoa interpretará el personaje de Lobo en la película "Supergirl: Woman of Tomorrow".

Conocido por su papel de Aquaman, Momoa confirmó su participación a través de Instagram, con una captura de pantalla de una entrevista pasada donde expresaba su interés en el personaje.

“Colecciono cómics, y aunque ya no lo hago tanto, siempre fue mi favorito y siempre quise interpretar a Lobo, porque soy como, ‘¿Hola? Es el papel perfecto’”, declaró.

La estrella de cine había afirmado que si DC le ofreciera interpretar a Lobo, su respuesta sería un “maldito sí”. Junto a la imagen compartida recientemente, escribió un escueto pero significativo mensaje: “Ellos llamaron”.

Lobo, un antihéroe originario del planeta Czarnia, fue creado por el escritor Roger Slifer y el dibujante Keith Giffen, debutando en el número 3 de Omega Men en junio de 1983.

El personaje se caracteriza por su personalidad violenta e irreverente, además de poseer fuerza sobrehumana, capacidades regenerativas e invulnerabilidad que lo convierten en un oponente formidable.

A lo largo de su historia en los cómics, Lobo ha sido representado principalmente como un cazarrecompensas que disfruta del caos y la destrucción.

La participación de Jason Momoa en el proyecto llega tras el éxito de sus dos películas como Aquaman, que recaudaron más de 1,500 millones de dólares a nivel mundial.

La película Supergirl: Woman of Tomorrow, dirigida por Craig Gillespie con guion de Ana Nogueira, comenzará su rodaje el 13 de enero de 2025.

Milly Alcock, reconocida por ser la versión joven de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, interpretará el papel titular de Supergirl, acompañada por Matthias Schoenaerts como el villano Krem of the Yellow Hill y Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle.

El proyecto está basado en la serie de cómics de 2022 que lleva el mismo nombre y fue ilustrada por Bilquis Evely.

