Jay-Z suma concierto en Londres a su gira 'Jay-Z 30'

Jay-Z añadió un concierto en Londres a la gira con la que celebra 30 años de carrera. Será su única presentación en Reino Unido durante 2026

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Jay-Z amplió su ciclo de conciertos Jay-Z 30 con la incorporación de una nueva fecha en Londres, como parte de la celebración por sus tres décadas de trayectoria en la música.

El rapero se presentará el próximo 4 de septiembre en el Tottenham Hotspur Stadium, en lo que será su única actuación en el Reino Unido durante este año.

El espectáculo se suma a los conciertos previamente anunciados en París, programado para el 10 de septiembre, y en Los Ángeles, previsto para el 23 de octubre.

Conciertos conmemorativos en Nueva York

Antes de su paso por Europa, Jay-Z ofrecerá dos presentaciones consecutivas en el Yankee Stadium de Nueva York los días 10 y 11 de julio.

El primero de estos conciertos conmemorará el 30 aniversario de Reasonable Doubt, mientras que el segundo celebrará los 25 años de The Blueprint, dos de los álbumes más representativos de su carrera.

Una celebración de su trayectoria

La gira conmemorativa comenzó con una actuación en el Roots Picnic de Filadelfia el pasado 30 de mayo, donde Jay-Z compartió escenario con la banda de hip-hop The Roots.

Tras ese concierto, Variety destacó la química entre el rapero y la agrupación, señalando que ambos ofrecieron un recorrido por el catálogo musical del artista con una interpretación que combinó precisión y espontaneidad.

La publicación también resaltó la manera en que el espectáculo enlazó algunos de los mayores éxitos de Jay-Z, así como el trabajo realizado junto a The Roots para ofrecer una presentación especialmente diseñada para la ocasión.

Al finalizar el concierto en Filadelfia, el propio Jay-Z agradeció el esfuerzo del equipo involucrado y aseguró que todos trabajaron intensamente para hacer posible ese espectáculo.