Tributo a Michael Jackson deslumbra en la Arena Monterrey

El Rey del Pop, Michael Jackson, sigue vivo, no sólo por el gran legado musical que dejó tras su partida, sino también por los homenajes y tributos que se le rinden, como el de anoche, en la Arena Monterrey.

Gracias al gran talento de Lenny Jay, el público que asitió al espectáculo denominado This is Michael vibró con los temas que el cantante popularizó en vida y las coreografías que lo distinguían.

Más de una década ha transcurrido desde que El Rey del Pop partió, sin embargo, la calidad con la que es interpretado por Lenny hace que la magia suceda en escena y logra que por momentos el público crea que lo tiene enfrente.

Lenny Jay se sumó a este proyecto después de haber transitado varias temporadas en el exitoso musical europeo sobre el Rey del Pop, donde recibió halagos de la propia familia Jackson.

Su increíble parecido físico y vocal convierten a This Is Michael en una experiencia única que permite emocionarse recordando y vibrando con el eterno MJ.

This Is Michael es el espectáculo sobre el Rey del Pop con más entradas vendidas alrededor del mundo, es el único show con músicos que acompañaron a Michael Jackson, y que reviven en más de dos horas éxitos como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, entre otros, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.

No hay duda que cada función ofrece una experiencia que combina música, canto, danza y visuales en vivo, las coreografías e interpretaciones icónicas son recreadas con precisión y excelencia, evocando la magia de sus performances.

Este espectáculo musical ha visitado más de 15 países con gran éxito y anoche no fue la excepción, quienes asistieron salieron de la Arena maravillados.

