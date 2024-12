Jenni Rivera: 12 años de su partida y su legado sigue vivo

Con todo y que este lunes se cumplen 12 años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, conocida como La Diva de la Banda, sus canciones continúan siendo muy reproducidas en las plataformas digitales y su nombre acaparando titulares en periódicos, revistas y programas de televisión.

Y es que en vida, La gran señora forjó una gran carrera y se ganó con talento, simpatía y trabajo honesto su lugar en la industria musical y en el corazón de su fans, con lo que se aseguró de ser Inolvidable, tal y como dice uno de sus más grandes éxitos.

Para conmemorar su vida y su legado, su hija Jacqie Rivera lanzó una nueva versión de la canción Yo te extrañaré, en colaboración con su tío, Lupillo Rivera. Este homenaje, que ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Virgin Music Group, transmite un profundo sentimiento de amor y pérdida.

“Es hermoso porque la estoy honrando a ella y su visión, y aunque no la tengo aquí apoyándome como lo hubiera hecho, me dejó a su hermano. Es para mi carrera, pero también es algo que sana el corazón y me recuerda que no estoy sola y que sigue estando aquí conmigo creyendo en mí.

“Era algo que llevaba en mi corazón y quería hacer durante mucho tiempo, primero porque respeto mucho a mi tío: como tío y como artista. Quiero aprender muchas cosas de él y, ya que no tengo la oportunidad de hacer una colaboración con mi mamá, le pregunté a mi tío y rápido dijo que sí. Sentí que esta canción era la canción perfecta para colaborar juntos”, dijo.

Esta canción del grupo Tercer Cielo también tiene un trasfondo emocional para Lupillo Rivera. Originalmente, él y Jenni habían planeado grabarla tras una reunión el 20 de noviembre de 2012.

Por su parte, Chiquis, la hijna mayor de Jenni, le rindió un breve pero sentido homenaje en una presentación que tuco en Los Ángeles, en donde cantó Paloma Negra, tema que su madre le dedicó en su último concierto, en Monterrey, aquel 8 de diciembre de 2012, unas horas antes de morir.

Con motivo del aniversario luctuoso, llegó al streaming la película inspirada en la vida de Jenni, que narra momentos importantes personales y de su carrera profesional. La encargada de darle vida es s la actriz, productora y cantante Annie Gonzalez.

Además, nuevas versiones de las canciones de La Diva de la Banda han surgido e incluso nuevas canciones, que ya son de las favoritas de los usuarios de las plataformas digitales.

Comentarios