Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_08_T142115_733_1504304e97
Escena

Jeremy Renner enfrenta acusaciones de acoso por cineasta Yi Zhou

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, fue acusado por la cineasta china Yi Zhou

  • 08
  • Noviembre
    2025

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, fue acusado por la cineasta china Yi Zhou de haberle enviado imágenes íntimas no solicitadas y de amenazarla con reportarla a inmigración cuando ella lo confrontó por su conducta.

Las denuncias se hicieron públicas esta semana a través de las redes sociales de Zhou y una entrevista con Daily Mail. La directora, quien trabajó con Renner en el documental Chronicles of Disney y en la película animada Stardust Future, aseguró que el actor la sedujo con promesas románticas mientras colaboraban en ambos proyectos.

Zhou afirmó que la situación se tornó violenta cuando el intérprete se negó a promover el documental y ella lo encaró por lo que consideró un comportamiento irrespetuoso.

En respuesta, según un mensaje de texto que mostró al medio británico, Renner la habría amenazado con notificar a las autoridades migratorias estadounidenses sobre su estatus legal.

La cineasta también relató un incidente en agosto en la casa del actor en Reno, Nevada, donde aseguró haber temido por su seguridad después de que él, presuntamente bajo los efectos del alcohol, gritara durante horas.

Renner negó rotundamente las acusaciones por medio de su abogado, Marty Singer, quien calificó las declaraciones de “totalmente falsas”. El representante legal sostuvo que Zhou actúa “por despecho” tras ser rechazada por el actor, asegurando que solo hubo un “breve encuentro consensuado” en julio.

Estas nuevas acusaciones llegan mientras Renner continúa reconstruyendo su carrera luego del grave accidente que sufrió en enero de 2023 con una máquina quitanieves.

El actor ya había enfrentado controversias previas, entre ellas las denuncias de su exesposa Sonni Pacheco durante su disputa por la custodia de su hija, las cuales también fueron desmentidas por su equipo legal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8c742df7e1c052d2e6a436319fbd0f34ba9e25b9_696d2e7cda
Robert De Niro recibe la Lupa Capitolina en Roma
Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_11_00_PM_7cb9f0c7b8
Presentan estreno de “Las Brujas de Salem” en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T174341_941_26381b9c9e
Reabren pedreras en NL; dicen ‘negociar’ con autoridades
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_09_at_9_02_34_PM_d627bad312
Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad
Whats_App_Image_2025_11_09_at_8_55_14_PM_096bf8b898
Lleva Lorena de la Garza jornadas de vacunación contra influenza
Whats_App_Image_2025_11_09_at_8_51_25_PM_7ab698d2c2
Monterrey realiza su primera Feria Ambiental 2025
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×