Jeremy Renner enfrenta acusaciones de acoso por cineasta Yi Zhou

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, fue acusado por la cineasta china Yi Zhou de haberle enviado imágenes íntimas no solicitadas y de amenazarla con reportarla a inmigración cuando ella lo confrontó por su conducta.

Las denuncias se hicieron públicas esta semana a través de las redes sociales de Zhou y una entrevista con Daily Mail. La directora, quien trabajó con Renner en el documental Chronicles of Disney y en la película animada Stardust Future, aseguró que el actor la sedujo con promesas románticas mientras colaboraban en ambos proyectos.

Zhou afirmó que la situación se tornó violenta cuando el intérprete se negó a promover el documental y ella lo encaró por lo que consideró un comportamiento irrespetuoso.

En respuesta, según un mensaje de texto que mostró al medio británico, Renner la habría amenazado con notificar a las autoridades migratorias estadounidenses sobre su estatus legal.

La cineasta también relató un incidente en agosto en la casa del actor en Reno, Nevada, donde aseguró haber temido por su seguridad después de que él, presuntamente bajo los efectos del alcohol, gritara durante horas.

Renner negó rotundamente las acusaciones por medio de su abogado, Marty Singer, quien calificó las declaraciones de “totalmente falsas”. El representante legal sostuvo que Zhou actúa “por despecho” tras ser rechazada por el actor, asegurando que solo hubo un “breve encuentro consensuado” en julio.

Estas nuevas acusaciones llegan mientras Renner continúa reconstruyendo su carrera luego del grave accidente que sufrió en enero de 2023 con una máquina quitanieves.

El actor ya había enfrentado controversias previas, entre ellas las denuncias de su exesposa Sonni Pacheco durante su disputa por la custodia de su hija, las cuales también fueron desmentidas por su equipo legal.

