¡Jeremy Renner se rompió 30 huesos en accidente!

El actor Jeremy Renner reapareció esta tarde en redes sociales, para informar sobre su estado de salud, ahora que se encuentra fuera de peligro.



A través de Twitter compartió un mensaje para sus fanáticos, acompañado de una fotografía en la que se le ve en una cama de hospital recibiendo terapia física en las piernas. En la fotografía también se puede apreciar que el actor ya se encontraría en su casa, luego de haber sido dado de alta el pasado 17 de enero.







Lo que sorprendió a todos sus fans, fue que Renner reveló que tras el accidente con la maquinaria para quitar nieve, se había roto más de 30 huesos, y debido a ello, es que su estado de salud se había reportado como crítico.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA