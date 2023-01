Jeremy Renner sale del hospital tras accidente

El actor Jeremy Renner dice que ha salido del hospital después de recibir tratamiento por las graves lesiones que sufrió en un accidente con un quitanieves.



Renner atravesó momentos críticos que casi le cuestan la vida luego de ser aplastado por la máquina y entrando en varías ocaciones al quirófano.



Tras más de 15 días en el nosocomio, el actor al fin anuncia su salida con un tuit que responde a una publicación de Mayor of Kingston, serie de la que es protagonista.

Con esto, Renner hace saber a sus seguidores que se encuentra en su hogar, feliz de estar bien y de poder ver la segunda temporada de su serie en compañía de su familia.

Mike and Iris found calm among the chaos. The #MayorOfKingstown season 2 premiere is available NOW on @paramountplus. #ParamountPlus pic.twitter.com/QHnwaDRZTz