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Escena

Jesse Eisenberg rechazó volver como Mark Zuckerberg

Aaron Sorkin buscó que Jesse Eisenberg retomara el papel de Zuckerberg, pero el actor rechazó la oferta para evitar ser asociado con el empresario.

  • 13
  • Junio
    2026

El actor Jesse Eisenberg rechazó la posibilidad de volver a interpretar a Mark Zuckerberg en The Social Reckoning, la secuela de The Social Network, pese a los esfuerzos del guionista y director Aaron Sorkin por convencerlo de retomar el personaje que le valió una nominación al Premio Óscar.

La revelación fue realizada por el propio Sorkin, quien explicó que dedicó varios días a intentar persuadir al actor para regresar a la franquicia, aunque finalmente Eisenberg decidió no participar en el proyecto.

Sorkin quería recuperar al protagonista original

El creador de la película original señaló que consideraba que el papel pertenecía a Eisenberg debido al impacto que tuvo su interpretación en la cinta estrenada en 2010.

Sin embargo, el actor declinó la propuesta porque no desea seguir siendo identificado públicamente con el fundador de Facebook.

Según relató Sorkin, Eisenberg le manifestó que no le agrada que las personas continúen asociándolo con Zuckerberg o que se le acerquen para relacionarlo con la figura del empresario tecnológico.

Tras la negativa de Eisenberg, el personaje será interpretado por Jeremy Strong, quien encabeza el elenco de la nueva producción.

De acuerdo con Sorkin, el actor mostró interés por el proyecto desde las primeras conversaciones y se convirtió en la principal alternativa para dar vida nuevamente al fundador de Facebook.

La primera aparición de Strong como Zuckerberg ya fue presentada en el tráiler oficial de la película, que marcará el debut de Sorkin como director de la franquicia tras sustituir a David Fincher.

Eisenberg se ha distanciado de Zuckerberg

La postura del actor no es nueva. En entrevistas anteriores, Eisenberg había reconocido que evita seguir de cerca las actividades del empresario porque no desea que su imagen quede vinculada a la de una figura que considera polémica.

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El intérprete ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones relacionadas con la plataforma, especialmente aquellas vinculadas con la moderación de contenidos, la verificación de información y los riesgos asociados a la difusión de desinformación.

La nueva historia se centrará en Facebook

The Social Reckoning abordará las revelaciones realizadas por la ingeniera Frances Haugen y el periodista Jeff Horwitz, cuyas investigaciones sacaron a la luz documentos internos relacionados con el funcionamiento de Facebook.

La trama explorará las investigaciones publicadas en 2021 sobre los efectos de la plataforma en adolescentes, así como su papel en la propagación de desinformación y contenidos vinculados a episodios de violencia política.

Con este enfoque, la secuela se alejará de los orígenes de la compañía para concentrarse en las controversias que han rodeado a la empresa en los últimos años.


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