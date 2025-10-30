Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido
El actor estadounidense al ser cuestionado sobre el motivo del por qué, respondió que no saber, pero se dijo emocionado de hacer una donación altruista
El actor estadounidense Jesse Eisenberg, conocido por su papel de Mark Zuckerberg en la cinta "Red Social", reveló que donará uno de sus riñones a una persona desconocida que lo necesite.
Fue en una entrevista en el programa Today que el actor reveló que esta donación sucederá en seis semanas.
Eisenberg al ser cuestionado sobre el motivo de su decisión él respondió que no sabe por qué, pero se dijo emocionado de hacer una donación altruista.
"No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionado por hacerlo!", dijo el actor.
Una donación altruista ocurre cuando alguien dona uno de sus riñones a un tercero al que no conoce y que padece una enfermedad avanzada.
