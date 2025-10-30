Cerrar X
escena_jesse_eisenberg_c24dc24e93
Escena

Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido

El actor estadounidense al ser cuestionado sobre el motivo del por qué, respondió que no saber, pero se dijo emocionado de hacer una donación altruista

  • 30
  • Octubre
    2025

El actor estadounidense Jesse Eisenberg, conocido por su papel de Mark Zuckerberg en la cinta "Red Social", reveló que donará uno de sus riñones a una persona desconocida que lo necesite.

Fue en una entrevista en el programa Today que el actor reveló que esta donación sucederá en seis semanas.

Eisenberg al ser cuestionado sobre el motivo de su decisión él respondió que no sabe por qué, pero se dijo emocionado de hacer una donación altruista.

"No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionado por hacerlo!", dijo el actor.

Una donación altruista ocurre cuando alguien dona uno de sus riñones a un tercero al que no conoce y que padece una enfermedad avanzada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
escena_can_yaman_bc4125e713
Can Yaman protagonizará su primera serie en español
escena_gael_garcia_bernal_3165b2c6bf
Gael García Bernal llevará el cine y cultura mexicana a la Unesco
publicidad

Últimas Noticias

nuevo_leon_ayuda_jamaica_haiti_cuba_55f3c071fd
Enviará Nuevo León ayuda humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T125704_737_5588d4abba
Reconocen a voluntarios que sofocaron incendio en Santa Catarina
ramos_correa_de982bdf3d
Reviven Ángel Correa y Sergio Ramos rivalidad en Clásico Regio
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×