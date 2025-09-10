Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental

“Se viene algo que nos emociona muchísimo. HBO Max Latinoamérica anunció sus estrenos de septiembre y entre ellos está el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, fue el mensaje que compartieron a través de sus redes sociales.

El documental revela, por primera vez, el lado más íntimo de la historia de cada uno de los hermanos que integran el afamado dueto.

Detrás de la fama y el carisma que los acompañaron durante años, hubo heridas, silencios, mandatos religiosos y el control de una figura paterna dominante.

La serie recorre esos momentos de conflicto que marcaron su identidad y su música.

Ahora deciden abrir su corazón como nunca antes, contando lo que hay detrás de sus canciones más personales y exitosas.

Será el 25 de septiembre cuando en el servicio de streaming se estrene el documental, en el que se narra el ascenso a la fama del dueto mexicano integrado por Jesse y Joy Huerta, además de su historia familiar, procesos creativos y más.

Acerca de Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, La plata forma adelanta, que es la historia más íntima detrás de una de las bandas más importantes de la música latina en los últimos años.

Actualmente, el dueto está de gira con su Despecho Tour, con el que han tenido la oportunidad de reencontrarse con su público en distintas ciudades y países.

