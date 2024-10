Joaquin Phoenix habla sobre su papel en el 'Joker 2'

Oh, hay tanto, pero te diré que me impresionó su compromiso, su ética de trabajo, y lo accesible y cercana que fue. Tal vez al principio esto se debió a mis propias ideas preconcebidas sobre cómo debe ser una superestrella, porque ella lo es , pero luego me di cuenta de que, incluso en comparación con muchos actores con los que he trabajado que no son estrellas, ni siquiera superestrellas, su nivel de compromiso era asombroso. Ella llegaba al set por la mañana y se quedaba allí todo el día. Había un pequeño cuarto de almacenamiento con algunas sillas, y ella estaba allí, revisando el guion o dispuesta a hablar sobre cualquier cosa relacionada con las escenas. A Todd y a mí, nos gusta pasar mucho tiempo probando cosas nuevas y diferentes, y no todos pueden o quieren hacer eso. Me sorprendió lo flexible que era y lo rápida que era para adaptarse, de lo que pensaba que sería una escena al probar algo nuevo. Y eso fue increíble para mí, el tipo de actriz con la que quiero trabajar. Y nunca se rendía. No importaba qué variación quisiera probar Todd, ella simplemente decía, ‘Está bien, sí’, y luego probaba algo nuevo. Hubo momentos que se sintieron realmente auténticos. Recuerdo al principio hacer una escena y rodamos primero mi primer plano, y luego cambiamos a su plano y ella era tan buena y honesta que le dije a Todd, ‘Tenemos que volver a rodar el mío porque ahora veo lo que debería estar haciendo’, Así que fue realmente impresionante.