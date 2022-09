Jonas Brothers se reencuentran con los regios

Los Jonas Brothers llegaron a la Arena Monterrey con Remember This Tour 2022; este viernes ofrecerán su segundo show en el recinto de espectáculos.

Los Jonas Brothers se reencontraron anoche con el público regio en la primera de dos presentaciones que tendrán en la Arena Monterrey con su Remember This Tour 2022.

Ante un sold out de 14,000 asistentes (cifra oficial), Kevin, Joe y Nick, hicieron bailar y cantar a sus fanáticos con sus temas de antaño así como los más recientes.

La velada inició con Cool para después dar paso a temas como Hesitate, Strangers, I Believe, S.O.S., What a Man Gotta Do, los cuales fueron coreados de principio a fin por sus fans.

Tras tres años de ausencia y luego de haber pospuesto la cita con los regios, pactada originalmente para febrero, los hermanos Jonas se acompañaron de una producción que incluyó show de luces y tres pantallas gigantes que los ´acercaron´ a sus fanáticas, así como cinco músicos y dos coristas.

Kevin, Joe y Nick también incluyeron en su setlist temas de sus carreras en solitario, como Cake by the Ocean, con la que Joe puso a bailar a todos. "Gracias por regresar año tras año", dijo Kevin; Nick agregó: "Los amamos mucho", para luego interpretar When You Look Me in the Eyes.

Los hermanos se mantuvieron en constante cercanía con el público, interactuando y recibiendo regalos, incluyendo un peluche del Dr. Simi y una bandera de México. Con Introducing me, de Camp Rock, y Year 3000, los fans viajaron a los inicios de la agrupación, que finalmente se despidió cerca de las 23:00 horas con Leave before you love me y Sucker. Hoy volverán al escenario de la Arena Monterrey para ofrecer un segundo concierto.