Karla Sofía aclara la polémica con Fernanda Torres

La actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar 2025 por su actuación en la película Emilia Pérez, nuevamente está en la polémica, y es que ahora afirmó que el equipo detrás de su colega, la actriz brasileña Fernanda Torres, supuestamente la ha atacado en internet.

"No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que intentan desacreditar mi trabajo y mi película, porque eso no nos lleva a ninguna parte.

"Nunca me verán hablando negativamente de Fernanda Torres o su película, pero por el contrario, veo a muchas personas trabajando alrededor de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Eso habla más sobre su película que de la mía”, dijo Gascón en una entrevista para el medio Folha de São Paulo, de Brasil.

Tras sus declaraciones, que rápidanente se hicieron virales, Gascón fue duramente criticada y acusada de haber violado las reglas de la Academia al hablar mal de una compañera nominada.

Sin embargo, la Academia revisó el caso y determinó que Gascón no hizo nada malo.

"Karla Sofía no hace comentarios despectivos sobre la actuación de Torres, lo que hubiera infringido las reglas de la Academia. Todo lo contrario, Gascón elogia a su compañera nominada como actriz", señala Variety.

Tras las criticas, Gascón se retractó de sus comentarios.

"En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que lamentablemente sigo experimentando. Nadie directamente asociado con ella ha sido más que solidario y enormemente generoso conmigo", puntualizó Gascón en un comunicado. "Soy una gran admiradora de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses".

