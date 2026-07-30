Karol G anuncia nuevo álbum para el 7 de agosto

La cantante Karol G reveló que lanzará 'No me arrepiento de sentir tanto', su sexto álbum de estudio, el próximo 7 de agosto

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La cantante Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, titulado No me arrepiento de sentir tanto, que llegará al público el próximo 7 de agosto, poco más de un año después de su anterior producción Tropicoqueta.

La cantante colombiana dio a conocer la noticia durante el tercer concierto de su gira Viajando por el mundo. Tropitour, realizado en Toronto, Canadá, donde reveló que llevaba varios meses trabajando en nueva música.

“El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes”, expresó la artista al compartir el nombre de su nueva producción.

Presentó adelanto durante su gira

El anuncio ocurrió después de que Karol G presentara la canción Matadora durante el inicio de su tour, el pasado 24 de julio en Chicago, una señal que sus seguidores interpretaron como la llegada de un nuevo proyecto discográfico.

La intérprete de Medellín explicó que durante los últimos meses estuvo enfocada en crear música nueva y preparar un segmento especial que formará parte de su actual gira.

El video del anuncio publicado en sus redes sociales generó una amplia respuesta entre sus fanáticos y acumuló cientos de miles de reacciones en pocas horas. Además, la cantante compartió una imagen en la que aparece de perfil junto al título del álbum, lo que abrió especulaciones sobre una posible portada oficial.

Nuevo disco llega tras "Tropicoqueta"

No me arrepiento de sentir tanto será el sexto álbum de estudio de Karol G y llegará después de Tropicoqueta, un trabajo lanzado el 20 de junio de 2025 en el que la artista exploró sonidos de sus raíces latinas con géneros como merengue, bachata, mambo y mariachi.

Ese material contó con colaboraciones de artistas como Greeicy, Manu Chao y Marco Antonio Solís, y actualmente acompaña la gira internacional de la cantante.

La gira Viajando por el mundo. Tropitour contempla actualmente 64 conciertos en 20 países, con presentaciones en lugares como Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica.

Tras sus primeras fechas en Chicago y Toronto, Karol G continuará con presentaciones en Estados Unidos antes de recorrer otros territorios. El tour está programado para concluir el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán, Italia.

La cantante aseguró que su anterior álbum tiene un significado especial para ella y destacó que la experiencia de viajar por el mundo le permitió valorar aún más sus raíces y compartirlas con sus seguidores.