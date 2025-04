Karol G lanzará un documental sobre su gira 'Mañana será bonito'

La cantante colombiana Karol G, junto a la plataforma de streaming Netflix, lanzará el próximo 8 de mayo un documental sobre su gira mundial "Mañana será bonito".

La cinta llevará por nombre "Karol G: Mañana fue muy bonito", la cual estará dirigida por Cristina Costantini, quien ganó un Emmy a mejor documental por "Science Fair" de 2018.

El documental sigue el recorrido de la cantante desde sus inicios en Medellín hasta su consagración como icono global de la música latina.

La Bichota tells her story unfiltered.



Karol G: Tomorrow was Beautiful premieres May 8! pic.twitter.com/81sSpG3DmE