Kelly Osbourne recuerda a Ozzy con mensaje en el Día del Padre

La hija del cantante británico recordó a su padre, Ozzy Osbourne, en el Día del Padre con fotos y mensajes emotivos en su cuenta de Instagram

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Kelly Osbourne compartió una publicación cargada de emotividad en redes sociales con motivo del Día del Padre, en la que recordó a su padre, Ozzy Osbourne, destacando el vínculo cercano que mantenían y el impacto de su ausencia en su vida cotidiana.

A través de su cuenta de Instagram, la personalidad televisiva publicó una serie de fotografías familiares junto al líder de Black Sabbath en distintas etapas de su vida.

Las imágenes acompañaron un mensaje íntimo en el que expresó cómo su memoria sigue presente en momentos cotidianos.

“Papá, todavía me descubro buscándote en los momentos ordinarios: el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que pudieras ver”

En su mensaje, Kelly también reflexionó sobre el duelo y el amor hacia su padre:

“El dolor de extrañarte es el precio de haberte amado, y lo pagaría siempre antes que no haber sido tu hija”

Recuerdos y mensajes personales

Además de las fotografías, Kelly compartió en sus historias de Instagram una captura de un mensaje atribuido a Ozzy Osbourne, en el que el músico hacía referencia a un video familiar de su nieto Sidney, hijo de Kelly y Sid Wilson.

En ese texto, Ozzy destacaba el impacto positivo de ese recuerdo en su estado de ánimo:

“Cuando me siento mal y miserable, lo único que tengo que hacer es ver el video que me enviaste del pequeño Sid en la bañera y me hace tan feliz que todo desaparece”.

Kelly acompañó estas publicaciones con una frase adicional en la que reafirmó su intención de mantener vivo el recuerdo de su padre:

“Nunca dejaré de extrañarte. Es un honor pasar el resto de mi vida amándote. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, de acuerdo con el comunicado de su familia, que informó que murió rodeado de sus seres queridos. La familia solicitó respeto a su privacidad durante el duelo.