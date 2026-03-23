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Terminan Kelly Osbourne y Sid Wilson; rompen compromiso

Reportes apuntan a una ruptura después de meses de tensión personal; ninguno ha confirmado la separación de forma oficial

  • 23
  • Marzo
    2026

La relación entre Kelly Osbourne y Sid Wilson habría llegado a su fin, luego de que diversos reportes señalaran que la pareja decidió terminar su compromiso.

De acuerdo con fuentes cercanas, la separación ocurre apenas unos meses después de que el músico le propusiera matrimonio, en medio de una etapa complicada para ambos.

Según los reportes, la relación ya enfrentaba tensiones desde hace tiempo, influenciadas por el difícil momento personal que atraviesa Osbourne tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, lo que habría impactado su vida emocional.

A pesar de que intentaron mantener la relación, incluso por el bienestar de su hijo en común, finalmente habrían decidido que lo mejor era tomar caminos separados.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la ruptura, pero la noticia ya ha generado reacciones en redes sociales, donde fans siguen atentos a cualquier actualización sobre su situación sentimental.


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