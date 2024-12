Kendrick Lamar lidera la lista de canciones de Apple Music 2024

“Not Like Us” le gusta realmente a la gente. El éxito de Kendrick Lamar encabezó la lista global de canciones de Apple Music en 2024.

El gigante de la música por streaming reveló sus listas de fin de año el martes y proporcionó a los oyentes datos sobre sus melodías más escuchadas.

“Not Like Us” es el primer número 1 de Lamar en la lista global de canciones de fin de año.

Le sigue “Beautiful Things” de Benson Boone en segundo lugar. “Espresso” de Sabrina Carpenter ocupa el tercer lugar, “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey en cuarto y “Cruel Summer” de Taylor Swift en quinto.

“Cruel Summer”, por supuesto, es un tema del séptimo álbum de estudio de Swift, “Lover”, lanzado en 2019. Tuvo un resurgimiento en el verano de 2023.

De las 100 canciones incluidas en la lista, 39 son de artistas que se identifican como mujeres, un récord en los 7 años de la lista global.

Y esto puede sorprender: la pista revelación del artista japonés de hip hop Creepy Nuts, “Bling-Bang-Bang-Born”, encabezó las letras más leídas de Apple en 2024. Después de Creepy Nuts están “Not Like Us”, “Espresso” y “Birds of a Feather” de Billie Eilish.

Kendrick Lamar’s "Not Like Us" was the most streamed song on Apple Music globally, in 2024.🔥



via: Apple Music pic.twitter.com/3emMpGS0He