Kevin Spacey desmiente rumores sobre ser una persona sin hogar

El actor aclaró que un titular sacó de contexto sus palabras y agradeció a fans que le ofrecieron ayuda tras difundirse que no tenía dónde vivir

  • 23
  • Noviembre
    2025

El actor estadounidense Kevin Spacey agradeció a sus seguidores por el apoyo después de que se rumoreara que se encontraba sin hogar y aseguró que esta noticia es una mentira.

Fue mediante sus redes sociales que el actor desmintió dicho rumor y se lo atribuyó a un "titular engañoso".

En el video, Spacey dijo que no le gusta pasar el tiempo corrigiendo a los medios, pero que en esta ocasión no podía dejar que este rumor siguiera, porque muchos de sus seguidores se han contactado con él para ofrecerle ayuda.

También agradeció a todos los que le ofrecieron un sillón en donde dormir o simplemente para ver si se encontraba bien durante los últimos días, pero afirmó no ser una persona sin hogar.

Este rumor se da tras la conversación que tuvo el actor con una periodista de The Telegraph y, según Spacey en el video, en un intento de llamar la atención, se sacaron de contexto sus comentarios.

"Lo superas. De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida, que es que simplemente he ido donde estaba el trabajo. Todo está guardado en un almacén, y espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme. Vivo en hoteles, vivo en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar". Fueron las palabras de Spacey que citó The Telegraph.

Pese a que no dijo la frase "sin hogar" y aseguró que no lo es, la realidad es que no está muy lejos de ello, pues el actor gastó mucho dinero defendiéndose de acusaciones de agresión sexual por parte del actor Anthony Rapp; inclusive aseguró que tuvo que vender su casa en Baltimore el año pasado.


Comentarios

