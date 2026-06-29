El actor aseguró que su regreso a la industria avanza de forma gradual tras haber sido apartado por acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017

Inicio / Escena / 'He comenzado a recupuerar mi lugar en Hollywood': Kevin Spacey

Kevin Spacey aseguró que poco a poco comienza a recuperar su lugar en la industria del entretenimiento, luego de varios años alejado de Hollywood tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso sexual que marcaron su carrera desde 2017.

Durante una entrevista en el pódcast "Club Random", conducido por el comediante Bill Maher, el actor afirmó que percibe un cambio en la forma en que es recibido por la industria y considera que su regreso profesional avanza conforme a sus expectativas.

El ganador del Premio Oscar recordó los procesos legales que enfrentó en los últimos años y destacó que obtuvo resoluciones favorables, entre ellas el juicio civil promovido por el actor Anthony Rapp.

Spacey reconoce errores, pero rechaza la magnitud de las acusaciones

Durante la conversación, Spacey sostuvo que algunas acusaciones fueron exageradas o reinterpretadas con el paso del tiempo, aunque reconoció que hubo comportamientos de su parte que cruzaron ciertos límites.

"Nunca dije que no hubiera un incendio. Simplemente no fue un incendio forestal descontrolado. Fue un pequeño incendio en la cocina que se podría haber apagado con un extintor", expresó al referirse a la magnitud de los hechos que se le atribuyeron.

En el caso de Anthony Rapp, un jurado federal de Nueva York determinó en 2022 que Kevin Spacey no era responsable de las acusaciones presentadas en su contra.

Bill Maher considera que el actor ya pagó un alto costo

Durante el episodio, Bill Maher comentó que no conocía todos los detalles de las denuncias, aunque reconoció que algunas parecían tener fundamentos.

El conductor también opinó que, más allá del desenlace de los procesos judiciales, el actor ya enfrentó consecuencias importantes al permanecer prácticamente vetado de Hollywood durante casi una década.

Las acusaciones cambiaron el rumbo de su carrera

Las denuncias surgidas en 2017 provocaron que Kevin Spacey fuera apartado de la exitosa serie "House of Cards" y que fuera reemplazado por Christopher Plummer en la película "All the Money in the World", pese a que el rodaje ya había concluido.

Desde entonces, el actor ha desarrollado su carrera principalmente en producciones independientes y proyectos europeos de menor presupuesto, entre ellos "Peter Five Eight" y "The Awakening", mientras busca consolidar su regreso a la industria cinematográfica.