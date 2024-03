Kravitz comparte adelanto de 'Blue Electric Light' en México

Lenny Kravitz considera a “Blue Electric Light” como un álbum que habla sobre ser fiel a uno mismo y la búsqueda de la libertad.

El astro del rock visitó la Ciudad de México para compartir algunos detalles de su 12º álbum de estudio, el cual lanzará el 24 de mayo, y de paso reencontrarse con un país que le inspira mucho.

Previo al lanzamiento del álbum, Kravitz ha compartido ya los temas, “Human” y “TK421”.

Sobre “Human”, dijo que habla de la experiencia humana siendo seres espirituales.

“Acerca de ser nuestro ser más auténtico, todos tenemos un don dentro de nosotros que nos fue dado por Dios, algunos de nosotros lo usamos y otros no”, señaló.

“Creo que todos somos los más poderosos cuando somos reales con respecto a lo que fuimos creados para ser… La canción se trata de la experiencia humana, venimos a este planeta, como dice la canción, para estar vivos, para experimentar este proceso de aprendizaje”, agregó.

“TK421” es una referencia al filme “Boogie Nights” de Paul Thomas Anderson, uno de los favoritos de Kravitz, en el que a su vez se toma esa nomenclatura de un personaje de “Star Wars”.

“La canción se trata de hacer todo en tu vida mejor, llevar todo al siguiente nivel”, destacó Kravitz.

En el video de “TK421” Kravitz aparece feliz jugando sobre una "Mano-Silla" del artista y diseñador mexicano Pedro Friedeberg color dorado.

“Como quizá sepan me gusta mucho el diseño, la arquitectura, el diseño de interiores, y sí me encanta ese artista, me encanta esa silla, se me hace totalmente icónica, la he tenido en mis casas en Miami, en Nueva York, en París, es una pieza muy importante para mí”, resaltó.

En los últimos años, Kravitz ha sido fotografiado en calles inesperadas de la Ciudad de México, fuera de las zonas turísticas, y también como público en conciertos, como el de Paul McCartney en el Foro Sol.

“Me encanta venir a México, me parece que México es tan hermoso, es tan a la moda, tan inspirador, muchos de mis diseñadores favoritos, arquitectos, están aquí, es increíble. Los cineastas, sé que ustedes saben lo que ha hecho su país, han conquistado al mundo con películas increíbles, encuentro mucha inspiración aquí”, aseguró.

“Y sí me muero de ganas de venir de gira aquí, este lugar es extra especial para mí, siempre lo ha sido desde la primera vez que vine. Cuando vine por primera vez me presenté en el Estadio Azteca, no me presenté en clubs o construí mi camino, fui directo ahí y fue la experiencia más increíble en mi vida”, agregó.

Kravitz se presentó en el estadio en 2002 y su último concierto en la Ciudad de México fue en 2018.

Kravitz señaló que en tierra mexicana se siente como si estuviera en su casa en Bahamas, el país de donde era originaria su madre, la fallecida actriz Roxie Roker, y donde Kravitz tiene una finca.

La relación del rockero con México también lo ha llevado a asociarse con la marca de sotol Noche Luna.

Todo comenzó cuando le mandaron una botella sin etiqueta que le encantó por sus notas y sabor ahumado. El sotol es una bebida alcohólica elaborada con maguey originaria de los estados norteños de Durango, Chihuahua y Coahuila.

“No tenía idea de lo que era el sotol y luego me enteré de que muchos mexicanos tampoco sabían qué era el sotol y me daba mucha curiosidad cómo era posible eso”, dijo Kravitz. “Hice un viaje a Chihuahua para aprender … No es mi cultura, es su cultura, pero me gusta amplificarla y tratar de compartir esto con el mundo así que me honró mucho ser aceptado para sumarme a mis hermanos mexicanos y presentarlo al mundo”.

A mediados de marzo, Kravitz, quien está próximo a cumplir 60 años el 26 de mayo, develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y actualmente está nominado para ser incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, lo que se sumaría a honores como sus cuatro Grammy y su premio Icono de la Moda del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés).

“Lo que me enorgullece más es mi vida y que sigo aquí, que todavía estoy extremadamente inspirado, motivado, hambriento, más que nunca, por la vida, por la creatividad, por el amor, por la familia, conexiones, relaciones”, manifestó el intérprete de “Are You Gonna Go My Way?”, “Fly Away”, “It Ain’t Over Till It’s Over”.

“¿Qué es lo que me queda por hacer en la vida?, todo, siento como si apenas estuviera empezando, siento que los primeros 35 años (de carrera) han sido una gran educación y ahora estoy listo para comenzar a ser realmente quien soy”, afirmó.

