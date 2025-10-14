Cerrar X
Kylie Jenner debuta como cantante con ‘Fourth Strike’

Kylie Jenner sorprendió al debutar en el mundo de la música con 'Fourth Strike', una colaboración con el dúo de pop Terror Jr.

  • 14
  • Octubre
    2025

La modelo, influencer y empresaria estadounidense Kylie Jenner sorprendió al debutar en el mundo de la música con “Fourth Strike”, una colaboración con el dúo de pop Terror Jr..

La canción, publicada en su canal de YouTube, es una continuación de “3 Strikes”, tema que hace una década fue utilizado en la campaña publicitaria para el lanzamiento de los brillos labiales de Kylie Cosmetics. Aquella pieza fue el debut de Terror Jr., integrado por Lisa Vitale y David “Campa” Benjamin Singer-Vine, y generó rumores sobre la participación vocal de Jenner, que ella misma desmintió en Instagram.

“Hace 10 años hubo un pequeño rumor de que yo era quien realmente cantaba en ‘3 Strikes’. ¡No era yo (ojalá lo hubiera sido)! Así que tuve la idea de unirnos para ‘Fourth Strike’ ¡y que esta vez SÍ fuera YO LA ARTISTA INVITADA! @terror.jr gracias por hacer otra canción perfecta y por confiar en mí para aparecer realmente en esto. Estaba taaaan nerviosa, pero muy agradecida”, expresó la empresaria.

G3OrXFMWIAE5vf5.jpg

En esa plataforma, donde reúne a 392 millones de seguidores, compartió imágenes en el estudio de grabación.

Además, Jenner anunció el lanzamiento de King Kylie Collection para el 18 de octubre, una edición especial inspirada en productos icónicos de hace una década. “Esta colección King Kylie es verdaderamente para vosotros… ¡10 años después!”, señaló.

Entre sus próximos proyectos también figura su participación en la película “The Moment”, dirigida por Aidan Zamiri a partir de una idea original de Charli XCX, que se estrenará en 2026 y contará con un elenco que incluye a Alexander Skarsgard, Rosanna Arquette y Rachel Sennott.


