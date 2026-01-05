Chalamet gana en los Critics Choice y dedica premio a Kylie

La temporada de premios en Hollywood inició con la edición número 31 de los Critics Choice Awards, celebrada el 4 de enero de 2026 en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

La gala, conducida por Chelsea Handler, reunió a las principales figuras del cine y la televisión.

Timothée Chalamet fue uno de los grandes protagonistas de la noche al ganar el premio a Mejor Actor por su interpretación de Marty Mauser en Marty Supreme, producción de A24 ambientada en los años 50, donde da vida a un ambicioso campeón de ping-pong.

El actor se impuso en una categoría altamente competida, superando a nombres como Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan.

Un discurso emotivo y personal

Visiblemente nervioso, Chalamet agradeció al director Josh Safdie y al equipo creativo de la cinta, antes de dedicar unas palabras inesperadas a su pareja, Kylie Jenner, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

“Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”, expresó desde el escenario.

“Gracias a mi pareja, con la que llevo tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo, no podría hacer esto sin ti. De corazón, gracias.”



- Timothée Chalamet agradeciendo a Kylie Jenner tras ganar el Critics Choice Award por Mejor Actor 🧡 pic.twitter.com/dOjznnbq7o — ana⁴⁴ (@anapau_villa) January 5, 2026

Las cámaras captaron a una emocionada Kylie Jenner entre el público, quien respondió con gestos y lágrimas, pronunciando un “I love you”.

El momento se viralizó de inmediato en redes sociales, donde fue destacado por la discreción habitual del actor respecto a su vida privada.

Reconocimiento creativo y nervios en el escenario

Chalamet confesó sentirse más nervioso de lo esperado y aprovechó para destacar el enfoque narrativo de Marty Supreme, al considerar que presenta a un protagonista con defectos y sueños reconocibles, sin discursos moralizantes.

Durante la ceremonia, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, fue reconocida como Mejor Película.

Además, hubo momentos ligeros y homenajes creativos, como la aparición de actores de Hacks recreando atuendos icónicos asociados a Chalamet y Jenner.

Marty Supreme se estrenó en Navidad y logró un sólido debut en taquilla, al recaudar 17 millones de dólares en su primer fin de semana tradicional, consolidando el impacto del filme en el inicio de 2026.





Comentarios