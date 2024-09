La actriz Elsa Aguirre celebra 94 años de vida

Poseedora de uno de los rostros más bellos y queridos del cine mexicano, la actriz Elsa Aguirre, quien hoy celebra 94 años de vida, refleja una gran paz interior, a través de cada gesto y palabra.

“Vivir el aquí y el ahora es lo más importante; siento que es un nacer de nuevo, para ver con claridad y con más asombro la vida. Todo pasa en un instante y nos deja recuerdos, algunos que no se olvidarán”, dijo en entrevista exclusiva.

La diva del cine mexicano actualmente radica en Cuernavaca, Morelos, “La Ciudad de la Eterna Primavera”, donde sus días transcurren en la tranquilidad de su hogar, donde suele recibir visitas de amistades cercanas, la práctica del yoga y algunos homenajes que le recuerdan sus días en los sets de filmación.

“En este lugar es en dónde me he quedado y he sentido lo hermoso que es; la verdad es muy hermosa Cuernavaca, el estado de Morelos es hermoso y ya tengo cuarenta y tantos años de vivir aquí, siento que es el lugar en el que quiero estar. Estoy feliz aquí en Cuernavaca, el lugar, el tiempo, la temperatura, todo es hermoso, yo lo veo de esa manera”.

La manera en la que luce, a tan sólo unos años de cumplir un siglo de vida, es de admirarse. Se ve guapa, lúcida, entera, resultado de sus buenos hábitos y su disciplina.

Y es que cierto día escuchó a un maestro decir en televisión: Si la humanidad no intoxicara su cuerpo, otra humanidad sería, desde ese momento su vida cambió, modificó sus costumbres y se convirtió en ovolactovegetariana.

Su disciplina y dedicación también le valió un exitoso paso por la cinematografía nacional y para traspasar fronteras, incluso el tiempo.

Su debut en la pantalla grande fue junto a su hermana Alma Rosa, en 1946, en la película El sexo fuerte, luego llegó su primer protagónico, al lado de Joaquín Pardavé en la cinta Don Simón de Lira.

El filme Algo flota sobre el agua, de 1948, marcó un parteaguas en su carrera, no sólo porque compartió créditos con Arturo de Córdova, sino porque interpretó el tema Flor de Azalea, que compuso inspirado en ella Manuel Esperón y que a la fecha es su himno.

Entre su filmografía destacan Lluvia roja, de 1950, al lado de Jorge Negrete; Cuidado con el amor, de 1954 con Pedro Infante; Vainilla, bronce y morir, 1956 junto a Ignacio López Tarso; Pancho Villa y la Valentina, de 1960, con Pedro Armendáriz y Casa de mujeres, de 1966, con Dolores del Río.

En televisión actuó en telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma, Mujeres engañadas, y en Lo que es el amor, producida por TV Azteca en el 2001.

Con sus proyectos se ganó el respeto de los integrantes de la industria del entretenimiento y del público nacional e internacional, y sumó grandes experiencias que pronto podría compartir.

Entre sus planes se encuentra la publicación de su libro biográfico que llevará por nombre De mis labios a tus ojos: todo me está diciendo que puede ser que salga en la hermosa Ciudad de Monterrey; en el norte, de donde también soy, mencionó.

“Deseo a través de este periódico que me permite conectarme con los regiomontanos, les mando un pensamiento de plena realización en sus vidas; y podría ser que de repente me diera un saltito por allá, me gustaría darme un saltito por allá y poderlos saludar a todos”, finalizó.

Elsa Aguirre inspira a quienes tenemos la fortuna de escucharla conversar ya que su disciplina y filosofía de vida son admirables.

