¡La familia está de vuelta! Fast X lanza su primer tráiler

Esta mañana Universal Pictures dio el primer tráiler sobre Rápidos y Furiosos 10 (Fast X) donde se muestra a Dominc Toretto (Vin Diesel) recordar momentos con sus amigos y su familia, especialmente con su hijo de ocho años.

La primicia de esta entrega es que ‘la familia’, como llama Toretto a su grupo de amigos, se enfrentará a la amenaza más aterradora que han tenido y que incluso, por primera vez, verdaderamente tendrán miedo.

Para entender un poco del contexto de este nuevo villano, interpretado por Jason Momoa, hay que transportarse nuevamente a la quinta entrega de la película, ya que en la trama, Dom en conjunto con Brian O’Conner, interpretado por el fallecido actor Paul Walker, se enfrentaron con un capo de la droga en Brasil de nombre Hernán Reyes.

Su hijo Dante (Jason Momoa) con sed de venganza, se prepararía durante 12 años para poder enfrentarse nuevamente a Dom y sus amigos, con el fin de hacerlos sufrir uno a uno, en castigo de haberle quitado a su padre. Y para lograr sus objetivos, tendría la estrategia perfecta: secuestrar al hijo de Toretto.

En diversos fragmentos de la película se puede apreciar que la historia se desarrollará en diversos escenarios como Los Ángeles, Roma, Brasil, Londres, Portugal e incluso la Antártida.

Esta nueva entrega no solo trae la incorporación de Momoa a este universo cinematográfico, sino también estrellas como Brie Larson (Capitana Marvel), Rita Moreno y Daniela Melchior.

Y el elenco original que no puede faltar está contemplado con Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, y algunos contrincantes (y en ocasiones aliados) como John Cena, Jason Statham y Charlize Theron.

El tráiler de más de tres minutos muestra grandes momentos de acción, donde las carreras callejeras no pueden faltar.

La cinta se estrenará el 19 de mayo y revela una frase muy conmovedora para todos los fanáticos de una de las sagas más extensas y rentables del cine.

The end of the road begins. Get #FASTX tickets now: https://t.co/bNomRcmhTo pic.twitter.com/C2PDt6bUxe