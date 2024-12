La leyenda de 'La Planchada' llega al cine con 'Turno Nocturno'

Una de las leyendas más conocidas en los hospitales es la de "La Planchada", una enfermera que pasea por sus áreas y pasillos cada noche, tal como se muestra en la película Turno Nocturno, que hoy llega a las salas de cine.

En la nueva cinta de terror de Rigoberto Castañeda, la actriz Paulina Gaitán da vida a Rebeca, una enfermera que ingresa a trabajar a un hospital en el turno de noche, donde descubre que en los pasillos se puede ver el fantasma de "La Planchada".

“Desde hace muchísimos años mi intención siempre fue hacer cine de horror que trajera a la pantalla leyendas, mitos, monstruos y fantasmas mexicanos. Hoy en día, estas historias sobreviven gracias a nuestra tradición oral, pero no se han plasmado del todo en literatura o cine”, dijo el director.

Castañeda, quien también dirigió Kilómetro 31, señaló que espera que esta historia se vuelva universal.

“La Planchada no tiene un antecedente en la historia del cine nacional, y sin duda, es un personaje muy icónico. Pensamos que se va a convertir en un referente de la iconografía fantasmagórica mexicana”, indicó.

Junto a Gaitán también actúan Tony Daltón, Azul Guaita, Fernanda Echeverría Del Rivero y la primera actriz, Patricia Reyes Spíndola.

“Yo estaba muy nerviosa porque este personaje te cuenta toda la historia, vas de la mano de Rebeca y eso no me había pasado, es una carga bastante fuerte para mí, de mucha disciplina, fuerza y también mucha diversión”, dijo Gaitán.

Turno nocturno se filmó en un hospital abandonado desde el sismo de 1985, lo que permitió recrear fielmente un ambiente de hospital de los años setenta.

La leyenda de "La Planchada" dice que ésta ayuda al personal de salud a cuidar a los pacientes, pero en Turno nocturno las enfermeras y doctores conocen la verdad, deben seguir sus reglas al pie de la letra. Que nada se te olvide. No te distraigas. No te relaciones con el personal. No te duermas nunca.

