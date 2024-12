La nueva película de Superman ya tiene fecha de estreno

Warner Bros. Pictures y DC Studios han publicado el primer póster de Superman de James Gunn. También se compartió un avance en sus cuentas de redes sociales, anunciando que el avance oficial de la primera película de DC Universe se lanzará el jueves 19 de diciembre a las 6:00 horas.

Superman, cuyo estreno está previsto para el 11 de julio de 2025, marca el inicio oficial del nuevo Universo DC, dirigido por James Gunn y Peter Safran. Gunn escribió y dirigió Superman.

El póster en movimiento muestra al Superman de David Corenswet volando hacia arriba, con el lema "Look Up" (Mira hacia arriba).

Look Up. #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

