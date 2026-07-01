'La Pasión de Cristo' volverá a cines antes de estreno de secuela

'La Pasión de Cristo', de Mel Gibson, regresará a las salas de cine como parte de la promoción de su próxima secuela, 'La Resurrección de Cristo: Parte Uno'

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"La Pasión de Cristo", la cinta dirigida por Mel Gibson, regresará a las salas de cine como parte de la promoción de su próxima secuela, "La Resurrección de Cristo: Parte Uno", cuyo estreno está previsto para 2027.

Lionsgate y Fathom Entertainment anunciaron que la película será exhibida nuevamente del 10 al 17 de septiembre en una versión remasterizada en resolución 4K con sonido Dolby Atmos.

Además de la proyección, los asistentes podrán ver un adelanto exclusivo de "La Resurrección de Cristo: Parte Uno", producción que el estudio describió como el proyecto cinematográfico más ambicioso de Mel Gibson y la película de temática religiosa más grande realizada hasta ahora.

Una restauración para nuevas generaciones

Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate Motion Picture Group, afirmó que "La Pasión de Cristo" se convirtió en una experiencia cinematográfica y de fe compartida para millones de personas.

El directivo señaló que el regreso de la película a los cines permitirá que quienes ya la vieron puedan disfrutarla con una restauración de alta calidad, al tiempo que ofrecerá a nuevas generaciones la oportunidad de conocerla por primera vez en la pantalla grande.

Por su parte, Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, destacó el impacto cultural que tuvo la producción desde su estreno y aseguró que su éxito abrió nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos cinematográficos con temática religiosa.

La secuela retomará la historia tras la crucifixión

"La Resurrección de Cristo"continuará los acontecimientos narrados en "La Pasión de Cristo", película que mostró las últimas doce horas de la vida de Jesucristo antes de su crucifixión.

Before the Victory, there was the Sacrifice.



THE PASSION OF THE CHRIST returns to theaters September 10–17, digitally remastered in 4K with Dolby Atmos sound. Tickets on sale July 24. pic.twitter.com/2D0qVayztB — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) July 1, 2026

La nueva entrega se centrará en la resurrección de Jesús y contará con las actuaciones de Jaakko Ohtonen, Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

Lionsgate también informó que Cedar Hill y Mike Ilitch Jr. Productions participarán como productores ejecutivos de la película.

Una de las películas independientes más exitosas

Hasta hace poco, "La Pasión de Cristo" era la película para mayores de 18 años más taquillera en la historia de Estados Unidos, con una recaudación de 370 millones de dólares, marca que posteriormente fue superada por "Deadpool y Wolverine", que alcanzó 636 millones de dólares en ese mercado.

A nivel mundial, la producción dirigida por Mel Gibson recaudó 610 millones de dólares con un presupuesto aproximado de 30 millones, consolidándose como una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos.

El regreso de la cinta también coincide con la reaparición de Mel Gibson en el cine de estudio, luego de dirigir el thriller "Flight Risk", protagonizado por Mark Wahlberg, además de otras producciones como "Hasta el último hombre", "Braveheart" y "Apocalypto".