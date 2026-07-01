'Elle' llega al streaming con el origen de 'Legalmente Rubia'

La precuela de Legalmente Rubia se estrena este martes en Prime Video con sus ocho episodios y ya tiene confirmada una segunda temporada antes de su debut

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Este miércoles es el estreno en streaming de la serie "Elle", la esperada precuela de la icónica franquicia cinematográfica Legalmente Rubia (Legally Blonde).

El lanzamiento simultáneo global pondrá a disposición del público latinoamericano todos sus episodios en Prime Video, permitiendo a los suscriptores disfrutar de la temporada completa desde el primer día.

Como reflejo de la enorme confianza en el proyecto, la producción ya fue renovada oficialmente para una segunda temporada antes de su debut en el catálogo.

Ambientada en el año 1995, la trama de la serie viaja al pasado para explorar la adolescencia de Elle Woods durante sus años de escuela preparatoria.

La historia profundiza en las experiencias formativas, los desafíos sociales y las primeras grandes decisiones que moldearon la distintiva personalidad del personaje.

De esta manera, el argumento revela los orígenes de la carismática joven antes de su llegada a la Universidad de Harvard, conectando directamente con los eventos de la película original de 2001.

La joven actriz estadounidense Lexi Minetree asume la gran responsabilidad de dar vida a la nueva versión de la protagonista, capturando la energía y el estilo característicos del rol.

Por su parte, la ganadora del Óscar Reese Witherspoon, quien inmortalizó al personaje en la pantalla grande, regresa a la franquicia en el rol clave de productora ejecutiva a través de su compañía Hello Sunshine.

Su involucramiento directo asegura el respeto por la esencia y el tono satírico y empoderador que convirtieron a la propiedad intelectual en un fenómeno cultural.

La primera temporada consta de un total de ocho episodios y estará disponible sin costo adicional para todos los miembros activos de Amazon Prime.

Las expectativas de la crítica y de los fanáticos de la saga son altas ante este regreso al universo rosa de una de las heroínas más queridas de la comedia del siglo XXI.