Lalo Mora conmueve al celebrar cumpleaños de fan de 99 años

La celebración se convirtió en uno de los momentos más emotivos del concierto y dejó ver el cariño que Lalo Mora mantiene con su público

Un emotivo momento se vivió durante un concierto de Lalo Mora, donde un hombre de 99 años celebró su cumpleaños acompañado por el cantante y cientos de asistentes. El festejo ocurrió en pleno espectáculo y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el intérprete, el adulto mayor, identificado como Don Gerónimo, acudió al concierto para celebrar un año más de vida disfrutando de la música norteña que lo ha acompañado durante décadas.

El público se unió para cantar "Las Mañanitas"

Al enterarse de la ocasión especial, Lalo Mora detuvo por unos momentos su presentación para felicitar al cumpleañero y dedicarle unas palabras de cariño. El público también se unió a la celebración cantándole “Las Mañanitas”, en un ambiente de aplausos y emoción.

El momento fue captado en video y compartido en las redes sociales del cantante, donde miles de usuarios aplaudieron el gesto y felicitaron a Don Gerónimo por llegar a los 99 años rodeado de música y de sus seres queridos.

El video se volvió viral en redes sociales

La celebración se convirtió en uno de los momentos más emotivos del concierto y dejó ver el cariño que Lalo Mora mantiene con su público, especialmente con quienes han seguido su trayectoria durante generaciones.