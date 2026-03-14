Lalo Capetillo termina en el hospital tras accidente en la nieve

La preocupación comenzó cuando el intérprete Lalo Capetillo publicó una imagen en la que aparece acostado en una cama de hospital, usando bata médica y con el brazo inmovilizado con un cabestrillo. Aunque la escena generó inquietud entre sus seguidores, el propio Capetillo apareció sonriendo en la fotografía, lo que dejó ver que, pese al susto, mantenía buen ánimo tras el accidente.

Posteriormente, el también actor compartió otra imagen en la que mostró más detalles de la lesión. En la fotografía se le puede ver sosteniendo el brazo afectado mientras bromea sobre la situación escribiendo “mi hombrito”, frase que rápidamente se volvió comentada por sus fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

¿Cómo fue que ocurrió el accidente?

Además, en redes sociales también circuló una imagen captada por uno de sus amigos en la que se muestra el momento en el que aparentemente ocurrió la caída durante su primer día practicando actividades en la nieve. En la fotografía se observa al artista con ropa de invierno, con gesto de dolor y con un cabestrillo improvisado mientras otras personas continuaban practicando snowboard en el lugar.

Este es su estado de salud actual

Hasta ahora, el joven no ha compartido detalles más específicos sobre la gravedad de la lesión ni ha informado cuánto tiempo deberá permanecer en recuperación. Sin embargo, sus seguidores continúan pendientes de cualquier actualización sobre su estado de salud, especialmente porque el artista suele compartir con frecuencia momentos de su vida personal y profesional en redes sociales.

Lalo Capetillo ha comenzado a construir su propio camino dentro del mundo del espectáculo, siguiendo los pasos de su famosa familia. Además de su incursión en la actuación, también ha explorado la música, disciplina en la que ha demostrado interés y talento. Su presencia en redes sociales y su cercanía con el público lo han convertido en una de las figuras jóvenes más seguidas dentro del ambiente artístico mexicano.

Fans mandan mensajes de ánimo al actor

Mientras tanto, la noticia de su accidente generó múltiples reacciones entre sus fans, quienes no tardaron en enviar mensajes de ánimo y buenos deseos para su pronta recuperación. Aunque el incidente empañó momentáneamente sus vacaciones, todo indica que el artista se encuentra estable y recuperándose del golpe que sufrió durante su aventura en la nieve.

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