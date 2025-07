‘Lilo & Stitch’ supera los US$1,000 millones en taquilla global

La versión en acción real de "Lilo & Stitch" ha logrado superar los $1,000 millones de dólares en taquilla mundial, informó este viernes Walt Disney.

Según datos del portal especializado Box Office Mojo, la cinta ha recaudado $1,001 millones de dólares desde su estreno en mayo.

Con este hito, el filme se convierte en la 58ª película en la historia en alcanzar esa cifra, uniéndose al selecto club de grandes éxitos globales encabezado por "Avatar", "Avengers: Endgame" y "Avatar: The Way of Water".

Segundo lugar global en taquilla de 2025

"Lilo & Stitch" se posiciona como la segunda película más taquillera del año, solo superada por la animación china Ne Zha 2, que lidera el ranking anual con $1,889 millones de dólares, de los cuales $1,862 millones fueron recaudados únicamente en China.

Éxito tanto en EUA como a nivel internacional

La película, que mezcla acción real con elementos animados, acumuló $416.2 millones de dólares en Estados Unidos y $584.8 millones en el resto del mundo, incluyendo $23 millones en España, detalló Disney.

Este éxito ha revitalizado el interés por la franquicia, impulsando también las visualizaciones del clásico animado original y sus derivados en la plataforma, donde ya acumulan más de 640 millones de horas reproducidas a nivel global.

Una historia entrañable que sigue conquistando al público

Dirigida por Dean Fleischer Camp, con guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes, la cinta retoma la entrañable historia de Lilo, una niña hawaiana que encuentra consuelo en la amistad con Stitch, un alienígena fugitivo.

La trama, centrada en la familia, la pertenencia y la empatía, conserva la esencia de la versión original de 2002, añadiendo nuevos matices y efectos visuales que han conectado con audiencias nuevas y nostálgicas por igual.

