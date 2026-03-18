Disney fija estrenos de 'Los Increíbles 3' y 'Lilo & Stitch 2'

The Walt Disney Company confirmó nuevas fechas en su calendario cinematográfico y desató la emoción entre los fans: Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2 llegarán a los cines durante el verano de 2028.

El anuncio fue realizado por Josh D'Amaro durante una conferencia con accionistas, donde detalló que la tercera entrega de la familia Parr se estrenará el 16 de junio de 2028, mientras que la secuela live-action de la historia hawaiana llegará unas semanas antes, el 26 de mayo.

Pixar renueva a la familia Parr

En el caso de “Los Increíbles 3”, la película marcará un cambio importante en la franquicia. Aunque Brad Bird, creador de las dos primeras entregas, continúa involucrado como guionista y productor, la dirección estará a cargo de Peter Sohn, conocido por su trabajo en Elemental.

La cinta continuará la historia de Bob y Helen Parr, conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, junto a sus hijos Violet, Dash y Jack-Jack. Aunque la trama se mantiene en secreto, se espera que retome los eventos de la segunda película y profundice en la evolución de la familia, ahora con los superhéroes nuevamente aceptados por la sociedad.

Las dos primeras películas fueron un éxito rotundo en taquilla: la original recaudó más de 630 millones de dólares, mientras que su secuela superó los mil 200 millones a nivel global.

Stitch regresa en versión live-action

Por su parte, “Lilo & Stitch 2” dará continuidad al exitoso remake con actores reales estrenado en 2025, el cual se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney al superar los mil millones de dólares en taquilla.

El proyecto contará con el regreso de Chris Sanders como guionista y voz del entrañable extraterrestre azul. Sin embargo, la compañía no ha revelado detalles sobre el elenco, la dirección o la trama de esta nueva entrega.

La historia original sigue a Stitch, una criatura alienígena que llega a Hawái y es adoptada por Lilo y su hermana, en una narrativa que mezcla ciencia ficción, comedia y valores familiares.

Ambas producciones forman parte de la estrategia de Disney y Pixar para reforzar sus franquicias más exitosas de cara a los próximos años. Mientras “Los Increíbles 3” ya tiene una fecha firme, el desarrollo de “Lilo & Stitch 2” continúa generando expectativa entre los seguidores.

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