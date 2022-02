Lionsgate prepara película biográfica de Michael Jackson

La película presentará un retrato a profundidad del complicado hombre que se convirtió en Rey del Pop

La compañía Lionsgate anunció que han comenzado los preparativos para rodar una película biográfica sobre el mundialmente famoso cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson, apodado como el rey del pop.

La película presentará un retrato a profundidad del complicado hombre que se convirtió en Rey del Pop y recreará sus más emblemáticas presentaciones al tiempo que da una visión informada sobre el proceso artístico del músico y su vida personal.

John Logan, ganador de tres premios Oscar, autor de la ganadora del Oscar a la Mejor Película "Gladiator" y de la película de Martin Scorsese "The Aviator", escribirá el guión de la película sobre el 'rey del pop'.

La película, que se rodará bajo el nombre de 'Michael', será producida en colaboración con John Branca, John McClain y Graham King, que narró con éxito la vida de Freddie Mercury.

Aún no se sabe quién interpretará a Michael Jackson en la película.

Habiendo obtenido éxitos como Billie Jean, Beat It, Thriller, The Way You Make Me Feel y Man in the Mirror a lo largo de su vida, Jackson se convirtió en uno de los artistas más vendidos en la historia de la música con más de 400 millones de álbumes vendidos.