¿Listo para ‘Mentiras’? Estrenan la serie este viernes

Como no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, este viernes llega al servicio de streaming la serie "Mentiras", adaptación de la obra de teatro musical en la que se cuenta una particular historia a través de canciones ochenteras.

El musical creado por José Manuel López Velarde, estrenado en teatro el 11 de febrero del 2009, es uno de los más exitosos de la historia, manteniéndose en cartelera, con distintos elencos y versiones, desde hace varios años.

Por ello, y porque cuenta con algunas de las estrellas más importantes del entretenimiento en México, la serie es una de las más esperadas del año.

La obra de teatro creada por López Velarde fue escrita, dirigida y producida por Gabriel Ripstein en conjunto con Amazon Studios, para llevarla a la televisión, con las actuaciones de Belinda, Mariana Treviño, Regina Blandón, Dinaba Bovio y Luis Gerardo Méndez.

Pero… ¿De qué se trata? La serie, en ocho episodios, contará lo que sucede cuando cuatro mujeres se conocen en el funeral de Emmanuel Mijares y, entre lágrimas y emociones intensas, descubren que todas tenían una relación con él, lo que las convierte en las principales sospechosas de su muerte.

Reunidas en una mansión, Daniela, Dulce, Yuri y Lupita se ven obligadas a convivir, pero sus conflictos estallan rápidamente, sacando a la luz secretos ocultos. Con el paso del tiempo, comienzan a verse a sí mismas con otros ojos.

En la serie, Belinda interpreta a Daniela; Regina Blandón a Yuri, la mejor amiga de Daniela; Diana Bovio es Dulce, y Mariana Treviño, la secretaria, y Luis Gerardo Méndez, el galán de la trama. Emmanuel.

