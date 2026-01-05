Bruno Mars confirma que su nuevo álbum ya está terminado

Bruno Mars volvió a sacudir a sus fans este lunes 5 de enero de 2026 con un mensaje breve pero contundente: “My album is done (Mi álbum está terminado.)”.

Con esas palabras, el cantante confirmó que su cuarto álbum en solitario está oficialmente terminado, poniendo fin a casi una década de espera.

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

Regreso histórico tras casi 10 años

El último álbum individual de Bruno Mars fue 24K Magic, lanzado en 2016 y ganador del Grammy.

Desde entonces, el artista solo publicó An Evening With Silk Sonic en 2021, como parte del dúo junto a Anderson .Paak, pero no había presentado material propio.

El anuncio explotó en redes sociales, acumulando más de 100 mil “likes” en minutos y colocándose entre las principales tendencias musicales a nivel mundial.

Aunque no reveló fecha de lanzamiento ni detalles sobre canciones o colaboraciones, la expectativa es máxima.

De acuerdo con reportes de Hits Daily Double, el primer sencillo del nuevo álbum podría estrenarse este viernes 9 de enero, lo que marcaría oficialmente el inicio de la era conocida por los fans como #BM4.

Un gran momento en su carrera

El anuncio llega tras un 2025 exitoso para Bruno Mars, impulsado por los duetos “Die With a Smile” con Lady Gaga, ganador del Grammy, y “APT.” junto a Rosé, ambos éxitos globales. Aún no se sabe si estas canciones formarán parte del nuevo álbum.

Aunque no había lanzado discos en solitario, Mars se mantuvo activo con giras internacionales, su residencia en Las Vegas y la apertura del club The Pinky Ring. Todo apunta a que 2026 podría marcar el gran regreso de Bruno Mars como solista.

