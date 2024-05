Los Beach Boys recuerdan años de armonía y angustia en documental

“The Beach Boys” el nuevo documental que se estrena el viernes en Disney+ tiene una mezcla diversa de voces y emociones.

Los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, junto con su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, crearon una revolución armónica a las voces grupales con su sonido del sur de California que iluminó la década de 1960 con canciones como “I Get Around”, “Good Vibrations” y “God Only Knows”.

En el documental sobre la agrupación, el director Frank Marshall tomó historias de las seis décadas de angustia y armonía de la banda, y trató de hacerlas más amplias y brillantes, mezclando tantas voces como fuera posible.

“Fue la mezcla de todo”, dijo Marshall a The Associated Press en una entrevista conjunta con Love y Jardine en un estudio de grabación de Hollywood. “Es la mezcla no sólo de la historia familiar, sino la mezcla de las armonías. Si le quitaras un elemento, no tendrías a los Beach Boys”.

Love, de 83 años, dijo que el proyecto de Marshall fue “un esfuerzo monumental” para todos los involucrados y que “nunca habían hecho tanta promoción en toda nuestra vida”.

“Este tipo aquí, Frank, es capaz de tomar toda esa ridícula cantidad de información y convertirla en un documental coherente y maravilloso que realmente da no sólo una mirada a los individuos, sino también al impacto colectivo”, dijo.

La película incluye extensas entrevistas con el vocalista Love y el cantante y guitarrista Jardine, de 81 años. Y se basa en muchas entrevistas de archivo para dar las perspectivas del cantante y guitarrista Carl Wilson, quien murió de cáncer en 1998 a los 51 años, el cantante y baterista Dennis Wilson, quien se ahogó en un puerto del área de Los Ángeles en 1984 a los 30 años, y a su hermano mayor Brian, la mente detrás del sonido de la banda.

También incluye las voces de David Marks, quien estuvo brevemente en el grupo en sus inicios; Bruce Johnston, que se convirtió en Beach Boy en 1965; y fans famosos de varias generaciones, como Don Was, Lindsey Buckingham y Janelle Monae.

“The Beach Boys” no rehúye a los momentos menos soleados de su historia, incluidos los coqueteos de Dennis Wilson con la familia Charles Manson (antes de su notoriedad como culto asesino) y su oscuro y devastador ahogamiento.

También examina los problemas de salud mental que dejaron a Brian Wilson incapaz de hacer música durante largos períodos, y las amargas disputas relacionadas con la banda que se convirtieron en disputas familiares más amplias.

El amor se reduce a lágrimas en la película cuando habla de su distanciamiento con su primo Brian y su deseo de decirle que lo ama.

Los momentos más felices también son abundantes, especialmente desde los primeros años. Jardine se emociona en la película cuando cuenta que hicieron audición a capella para su madre, cantándole una melodía de Four Freshmen y la primera canción original de los Beach Boys, “Surfin”, para que pudieran comprar instrumentos y convertirse en una banda de verdad.

“Conocemos el impacto de la música de The Beach Boys. Se ha sentido en todo el mundo”, dijo. “Tenemos mucho más por lo que estar agradecidos que por lo que arrepentirnos”.

