Lupillo Rivera no sería culpable si se filtran videos: abogado

Durante una conferencia de prensa, la defensa legal de Lupillo Rivera se deslindó de cualquier responsabilidad sobre una eventual filtración de videos en los que aparecería junto a Belinda.

Alonso Beceiro, abogado del “Toro del Corrido”, aseguró que “México es un país que, desgraciadamente, en el día a día sucede este tipo de situaciones, no nada más de pérdidas, sino de robo, sobre todo, de dispositivos móviles”.

De acuerdo con el abogado, si alguien usa el material que hay dentro del teléfono, pese a que se tomen las medidas para evitar el acceso del ladrón, "hay hackers que pueden hacer lo que quieran con ese material”.

En este contexto, afirmó que “no es responsabilidad de la persona que es víctima del delito”.

Este comentario se hace en referencia al robo del teléfono de su cliente, en donde estarían dichos videos.

Del mismo modo, Alonso Beceiro insistió en que ya existen mecanismos legales y tecnológicos para rastrear a los posibles responsables de una filtración como esta.

“La policía cibernética, pero a nivel federal ya; nuestro Secretario de Seguridad Pública Federal tiene los elementos... no nada más para saber quién lo está usando, sino desde dónde viene, de qué país, etcétera. Se tienen los mecanismos para que una imagen, en cuanto suba, la detecte el gobierno federal y la baje de inmediato antes de que salga a páginas”.

El equipo legal de Lupillo Rivera centra su estrategia en argumentar que su cliente perdió el control sobre el contenido tras el robo de su dispositivo, por lo que rechaza cualquier tipo de responsabilidad en caso de que videos de carácter personal lleguen a circular en la red.

Estas declaraciones toman relevancia después de que Belinda interpusiera una denuncia formal en contra del “Toro del Corrido” por supuesta violencia digital y mediática, y en la que solicitó medidas contra el cantante de regional mexicano.

